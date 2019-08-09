Ночью на "Мечте" в Брянске перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-09T10:38:33+03:00

Очевидцы говорят, что водитель хотел проскочить на красный свет

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Ночью в пятницу, 9 августа, в Бежицком районе Брянска перевернулся легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины первого ночи на Новом городке. Фотографии с места ДТП пользователи опубликовали в соцсетях.

На снимках видно, что на дороге снят старый асфальт. Улица мокрая после дождя.

Очевидцы пишут, что водитель хотел проскочить светофор на красный свет. Пешеходы чуть не попали под колеса машины. Свидетели сообщают, что автомобилист остался жив.

Официальной информации об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU