В Брянске бесплатно покажут фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске»
В Брянске 26 августа состоится бесплатный показ фильма Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Он пройдет в киноконцертном зале «Дружба». Начало просмотра – в 20.00. Билеты на фильм можно будет получить в кассах. Они там появятся на следующей неделе, обещают организаторы.
Кинопоказ станет продолжением кинофестиваля «Наше кино», который будет проходить в Трубчевске с 23 по 26 августа, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Картина «Однажды в Трубчевске» в этом году попала на Каннский кинофестиваль. Она была представлена в программе «Особый взгляд».
В этом году на фестиваль «Наше кино» в Трубчевск приедут известные актеры, кинокритики, драматурги, продюсеры и прокатчики русских фильмов за рубежом из Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU