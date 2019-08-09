2019-08-09T11:11:25+03:00
Общество

В Брянске девять девушек станцевали на парковке гипермаркета

Видео опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
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В Брянске девушки станцевали на парковке гипермаркета в Бежицком районе. Видеозапись опубликовали в соцсетях.

В городе набирает популярность танцевальные флешмобы. Танец нужно исполнить как минимум в красивом, как максимум в скандальном и совсем не подходящем для этого месте. В этот раз девушки трясли бедрами в окружении машин на парковке. И никому сильно не мешали. В комментариях опять нашлось много недовольных. Некоторые решили, что девушки занимаются танцами и решили снять видео для Инстаграм.

Популярность танцевальные флешмобы в Брянске стали набирать после того, как одну из танцовщиц оштрафовали за мелкое хулиганство. Откровенный танец она исполнила на памятнике на Кургане Бессмертия. Теперь любое видео танцев на улицах Брянска будоражит горожан и вызывает интерес. Но до очередного штрафа пока никто не дотанцевался. А полицейские, по всей видимости, уже устали проверять эти сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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