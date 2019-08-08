2019-08-08T18:42:40+03:00
Общество

На пяти остановках в Брянске появится расписание маршрутных такси

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
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На остановочных табло нужно указать сведения о номерах маршрутов, их конечные пункты, графики движения.На остановочных табло нужно указать сведения о номерах маршрутов, их конечные пункты, графики движения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На пяти остановках в Советском районе Брянска должны оборудовать расписание маршрутных такси. Такое решение принял суд, куда обратилась районная прокуратура.

Во время проверки правоохранителей выяснилось, что на остановках «Городищенский поворот», «ТРЦ Аэропарк», «По требованию» на улице Объездной, «Юрфак БГУ», «Больница № 4» нет расписание движения автобусов.

- По закону информационные указатели, устанавливаемые на остановочных пунктах должны содержать информацию о маршрутах движения городского пассажирского транспорта, - рассказывают в прокуратуре Советского района. - На табло нужно указать сведения о номерах маршрутов, их конечные пункты, графики движения.

По решению суда брянских чиновников обязали оборудовать таблички.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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