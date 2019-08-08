На пяти остановках в Брянске появится расписание маршрутных такси

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-08T18:42:40+03:00

На остановочных табло нужно указать сведения о номерах маршрутов, их конечные пункты, графики движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

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На пяти остановках в Советском районе Брянска должны оборудовать расписание маршрутных такси. Такое решение принял суд, куда обратилась районная прокуратура.

Во время проверки правоохранителей выяснилось, что на остановках «Городищенский поворот», «ТРЦ Аэропарк», «По требованию» на улице Объездной, «Юрфак БГУ», «Больница № 4» нет расписание движения автобусов.

- По закону информационные указатели, устанавливаемые на остановочных пунктах должны содержать информацию о маршрутах движения городского пассажирского транспорта, - рассказывают в прокуратуре Советского района. - На табло нужно указать сведения о номерах маршрутов, их конечные пункты, графики движения.

По решению суда брянских чиновников обязали оборудовать таблички.

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ИСТОЧНИК KP.RU