2019-08-08T18:20:36+03:00
Общество

Международный Славянский экономический форум пройдет в Брянске 18 октября

Елена РАКОВА
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18 октября в Брянске пройдет VIII Славянский международный экономический форум. В этом году его основной темой станет сбережение и приумножение человеческого потенциала.

На форуме, как уточняют организаторы, обсудят вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранение сельских территорий, улучшение среды проживания. Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. На форуме поднимут вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни пенсионеров и предпенсионеров.

на форуме состоится пленарное заседание, будут работать 11 тематических площадок. Специальное заседание будет посвящено итогам прошлогоденего форума. Традиционно работу СМЭФ будет сопровождать выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов.

В работе Форума планируется участие более 1000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, 82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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