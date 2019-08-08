Жителей Брянска предупредили о пробках на улице Молодой Гвардии

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-08T18:18:58+03:00

С 8 августа по 31 октября от улицы Мира до улицы Ново-Советской будет затруднено движение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Молодой Гвардии. С 8 августа по 31 октября от улицы Мира до улицы Ново-Советской будет затруднено движение, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это связано с проведением работ по реконструкции самотечного канализационного коллектора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU