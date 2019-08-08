Жителей Брянска предупредили о пробках на улице Молодой Гвардии
Здесь начинают ремонтировать коллектор
С 8 августа по 31 октября от улицы Мира до улицы Ново-Советской будет затруднено движение.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Молодой Гвардии. С 8 августа по 31 октября от улицы Мира до улицы Ново-Советской будет затруднено движение, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Это связано с проведением работ по реконструкции самотечного канализационного коллектора.
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ИСТОЧНИК KP.RU