В августе и сентябре изменится маршрут электрички Брянск-Орел
Электрички из Брянска в Орел будут курсировать по укороченному маршруту до Карачева. Изменения маршрута ожидают пассажиров в августе и сентябре из-за ремонта путей, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Так, поезд №6706В Брянск – Орел с отправлением в 12.25 будет ехать до Карачева 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа и 1 сентября.
Пригородный поезд №6708 с отправлением из Брянска в 15.59 будет следовать до станции Карачев 11, 13, с 15 по 18, 20, с 22 по 25, с 29 по 31 августа и 1, 3, 5 и 6 сентября.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием электричек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU