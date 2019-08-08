В августе и сентябре изменится маршрут электрички Брянск-Орел

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-08T17:53:50+03:00

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием электричек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поезда будут курсировать только до Карачева

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Электрички из Брянска в Орел будут курсировать по укороченному маршруту до Карачева. Изменения маршрута ожидают пассажиров в августе и сентябре из-за ремонта путей, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Так, поезд №6706В Брянск – Орел с отправлением в 12.25 будет ехать до Карачева 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа и 1 сентября.

Пригородный поезд №6708 с отправлением из Брянска в 15.59 будет следовать до станции Карачев 11, 13, с 15 по 18, 20, с 22 по 25, с 29 по 31 августа и 1, 3, 5 и 6 сентября.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием электричек.

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ИСТОЧНИК KP.RU