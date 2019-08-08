В Брянской области выбрали самую красивую сотрудницу лесного хозяйства

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-08T17:35:27+03:00

Победительница набрала больше тысячи голосов. Фото: Управление лесами Брянской области

Ею оказалась Наталья Скорик

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В Брянской области лесники выбрали самую красивую сотрудницу. Ею оказалась инженер по лесопользованию Брянского лесничества Наталья Скорик.

Второе место заняла специалист при руководстве управления лесами Брянской области Ирина Тригубко. Замыкает тройку специалист по кадрам Брянского лесничества Маргарита Бакумова.

Напомним, конкурс решили провести в честь 75-летия со дня образования регионального управления лесами. За звание «Краса леса - 2019» боролись 48 участниц.

Итоги конкурса объявили в четверг, 8 августа. Победительница и призеры получат грамоты и памятные призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU