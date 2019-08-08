2019-08-08T17:16:48+03:00
Общество

В Брянске овраг у Чашина Кургана засыпали венками

Нарушения выявили эксперты ОНФ
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ОНФ по Брянской областиФото: пресс-служба ОНФ по Брянской области
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В Брянске у Чашина Кургана овраг оказался засыпан мусором с кладбищ. Нарушение выявили активисты Общероссийского народного фронта во время рейда на улице Фабричной.

В 2017 году суд принял решение о ликвидации незаконной свалки в этом месте. Общественники попросили городские власти укрепить склон оврага.

По проекту укреплять склон могли супесью, кирпичом, сколом бетона, ветками и суглинком. Представители администрации пояснили, что укрепление склона - это первый этап в проведении рекультивации свалки в овраге. Эти меры позволят обеспечить последующую безопасную работу спецтехники.

- В укрепительном материале был обнаружен мусор с кладбищ, - говорит эксперт ОНФ в Брянской области Игорь Балясников. - Согласно документации, венки, части искусственных цветов не могут быть использованы для таких работ. Помимо прочего, в овраге были обнаружены покрышки и бамперы от автомобилей, мебель и другие крупногабаритные отходы.

Общественники обратились к мэрии с просьбой проконтролировать работы и не допускать таких нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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