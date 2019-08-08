В Злынковском районе отремонтировали школу и детский сад

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-08T16:28:20+03:00

Подготовку к новому учебному году завершат в конце августа. Фото: департамент образования и науки Брянской области

На работы потратили почти четыре миллиона рублей

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В Злынковском районе к новому учебному году провели ремонт в Денисковичской школе и детсаду «Светлячок». Общая стоимость работ составила почти четыре миллиона рублей. С проверкой в образовательных учреждениях 7 августа побывала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова, сообщают на сайте учреждения.

Также Тататьяна Кулешова оценила подготовку к началу нового учебного года в Злынковском филиале Брянского аграрного техникума. В образовательном учреждении идет ремонт классов, который завершат в конце августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU