В Злынковском районе отремонтировали школу и детский сад
В Злынковском районе к новому учебному году провели ремонт в Денисковичской школе и детсаду «Светлячок». Общая стоимость работ составила почти четыре миллиона рублей. С проверкой в образовательных учреждениях 7 августа побывала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова, сообщают на сайте учреждения.
Также Тататьяна Кулешова оценила подготовку к началу нового учебного года в Злынковском филиале Брянского аграрного техникума. В образовательном учреждении идет ремонт классов, который завершат в конце августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU