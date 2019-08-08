Полицейские нашли 19 нарушений на брянских автозаправках

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-08T15:58:44+03:00

За неделю правоохранители проверили деятельность 122-х автозаправочных станций и семи АГЗС. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Недочеты выявили во время профилактической операции «ТЭК»

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В Брянской области полицейские провели проверку заправок. Обследование проходило в рамках профилактической операции «ТЭК». В ней поучаствовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Отдел организации применения административного законодательства, Управление уголовного розыска, Управление ГИБДД УМВД России по Брянской области, а также территориальные органы внутренних дел региона.

За неделю правоохранители проверили деятельность 122-х автозаправочных станций и семи АГЗС. Выявили 19 нарушений.

Продавцы торговали некачественным топливом, незаконно подключались к электрическим, тепловым сетям. На нарушителей составили административные дела.

- Полицейские изъяли 63 образца топлива (АИ-92, АИ-95 и ДТ) с целью установления соответствия требованиям технического регламента таможенного союза , - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Нефтепродукты направили для проведения исследования в специализированные лаборатории.

Семь автозаправочных станций вели работу без разрешительных документов. По решениям судов их закроют.

Также в рамках операции завели уголовное дело по факту хищения средств, принадлежащих одной из ресурсоснабжающих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU