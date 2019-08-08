2019-08-08T15:30:57+03:00
Общество

В Брянске на улице Литейной дорогу не поделили две легковушки

Машины получили механические повреждения
Мария Дедкова
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Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях.Фото: "Типичный Брянск"Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях.Фото: "Типичный Брянск"
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На улице Литейной в Брянске столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 8 августа.

Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что получили механические повреждения.

Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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