В Брянске на улице Литейной дорогу не поделили две легковушки
Машины получили механические повреждения
Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях.Фото: "Типичный Брянск"
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На улице Литейной в Брянске столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 8 августа.
Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что получили механические повреждения.
Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU