В Брянске на улице Литейной дорогу не поделили две легковушки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-08T15:30:57+03:00

Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях.Фото: "Типичный Брянск"

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На улице Литейной в Брянске столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 8 августа.

Фотографии с места автоаварии опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что получили механические повреждения.

Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU