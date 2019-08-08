В Брянске восстановят дом Баженова

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-08T15:00:44+03:00

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В Брянске на улице Калинина восстановят усадьбу Баженова. Такое решение принял областной суд, куда с апелляцией обратилась хозяйка снесенного здания, сообщает ГТРК "Брянск".

Постройка XVIII века с флигелем разобрали два года назад. Собственник не отреагировал на требование сотрудников областного Управления по охране и сохранению объектов культурного наследия остановить работы по демонтажу.

Тем не менее хозяйка знала о том, что здание находится под охраной, включено в Реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Суд в феврале этого года обязал последнюю собственницу отреставрировать усадьбу за два года. Женщина с таким решением не согласилась. Однако областной суд не встал на ее сторону.

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ИСТОЧНИК KP.RU