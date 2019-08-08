2019-08-08T14:22:21+03:00
Происшествия

В Брянске осудили банду наркоторговцев

10 мужчин и женщин получили от 8 до 13 лет колонии
Мария Дедкова
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В Брянске осудили 10 участников организованной группы, занимавшейся продажей наркотиков. Три гражданина Украины, два жителя Орловской области и пять жителей Брянска отправятся в колонии.

С августа 2017-го по февраль 2018-го сообщники делали в Брянске тайники с запрещенными веществами.

Злоумышленников задержали в феврале 2018-го. Из незаконного оборота изъяли больше 650 граммов наркотиков синтетического происхождения, так называемые соли и спайсы, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Все виновные приговорены к различным срокам лишения свободы от 8 до 13 лет.

Наказание мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима, женщины – в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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