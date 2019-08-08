В Брянске осудили банду наркоторговцев
В Брянске осудили 10 участников организованной группы, занимавшейся продажей наркотиков. Три гражданина Украины, два жителя Орловской области и пять жителей Брянска отправятся в колонии.
С августа 2017-го по февраль 2018-го сообщники делали в Брянске тайники с запрещенными веществами.
Злоумышленников задержали в феврале 2018-го. Из незаконного оборота изъяли больше 650 граммов наркотиков синтетического происхождения, так называемые соли и спайсы, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Все виновные приговорены к различным срокам лишения свободы от 8 до 13 лет.
Наказание мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима, женщины – в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU