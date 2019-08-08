Брянская семья Панфиловых выиграла квартиру в лотерее
На оформление выигрыша глава семейства приехал с супругой и дочерью
Брянец признался, что начал покупать билеты после победы земляка в лотерею.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Брянская семья Панфиловых стала обладательницей квартиры. Виталий Панфилов выиграл жилье стоимостью 1,5 миллиона рублей в лотерею.
На оформление выигрыша мужчина приехал в Москву с супругой и дочерью.
Брянец признался, что начал покупать билеты после победы земляка в лотерею.
- Целую неделю у меня не получалось купить там билет: то мне было не по пути, то поздно возвращался с работы, - рассказывает Виталий Панфилов. - Впервые приобрел билет в другом месте и сразу же выиграл.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU