Брянская семья Панфиловых выиграла квартиру в лотерее

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-08T13:13:18+03:00

Брянец признался, что начал покупать билеты после победы земляка в лотерею. Фото: Иван ВИСЛОВ

На оформление выигрыша глава семейства приехал с супругой и дочерью

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Брянская семья Панфиловых стала обладательницей квартиры. Виталий Панфилов выиграл жилье стоимостью 1,5 миллиона рублей в лотерею.

На оформление выигрыша мужчина приехал в Москву с супругой и дочерью.

Брянец признался, что начал покупать билеты после победы земляка в лотерею.

- Целую неделю у меня не получалось купить там билет: то мне было не по пути, то поздно возвращался с работы, - рассказывает Виталий Панфилов. - Впервые приобрел билет в другом месте и сразу же выиграл.

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ИСТОЧНИК KP.RU