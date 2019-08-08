12 и 13 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Железнодорожники будут ремонтировать пути
Движение будет организовано в реверсивном режиме.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области на два дня ограничат движение на железнодорожном переезде 400 км на станции Синезерки. 12 и 13 августа здесь будут ремонтировать пути.
С девяти часов утра до четырех часов вечера автомобили будут проезжать переезд в реверсивном режиме по одной полосе, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Водителей просят это учесть во время планирования поездки.
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ИСТОЧНИК KP.RU