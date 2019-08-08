2019-08-08T11:38:11+03:00
Происшествия

В Брянской области капитан полиции получил три года колонии за взятку

За 100 тысяч рублей он обещал «закрыть глаза» на незаконный оборот оружия
Марина АНТОНОВА
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Приговор бывшему полицейскому пока не вступил в законную силу.Приговор бывшему полицейскому пока не вступил в законную силу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области бывшего капитана полиции приговорили к трем годам колонии общего режима за получение взятки. 38-летний экс-полицейский должен заплатить штраф 200 тысяч рублей. В течение трех лет суд запретил занимать ему определенные должности.

В суде установили, что 14 марта оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции «Брасовский» получил 100 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он обещал «закрыть глаза» на преступление местного жителя по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». И не проводить проверку в отношении него.

- Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор бывшему полицейскому пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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