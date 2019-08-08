Осенью для Брянска купят еще одну партию автобусов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-08T11:50:18+03:00

Об этом рассказал мэр города во время приемки дороги на улице Горбатова

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В этом году для Брянска закупят еще одну партию общественного транспорта. Об этом рассказал мэр Александр Макаров во время приемки отремонтированной дороги на улице Горбатова. Пока неизвестно, будут ли это автобусы или троллейбусы. А также сумма, которую готовы потратить.

- Обязательным условием для новой техники станет доступность этого транспорта для маломобильных групп населения, - сказал Александр Макаров в разговоре с руководителем Центра реабилитации инвалидов Ириной Лаврушиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU