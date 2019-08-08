2019-08-08T11:50:18+03:00
Общество

Осенью для Брянска купят еще одну партию автобусов

Об этом рассказал мэр города во время приемки дороги на улице Горбатова
Марина АНТОНОВА
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Брянские троллейбусы имеют износ 98 процентов.Брянские троллейбусы имеют износ 98 процентов.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году для Брянска закупят еще одну партию общественного транспорта. Об этом рассказал мэр Александр Макаров во время приемки отремонтированной дороги на улице Горбатова. Пока неизвестно, будут ли это автобусы или троллейбусы. А также сумма, которую готовы потратить.

- Обязательным условием для новой техники станет доступность этого транспорта для маломобильных групп населения, - сказал Александр Макаров в разговоре с руководителем Центра реабилитации инвалидов Ириной Лаврушиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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