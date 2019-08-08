Сергей Калашников готовит законопроект, направленный на уточнение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников готовит законопроект, направленный на уточнение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям.
Сергей Калашников заявил:
- В стране с обеспечением многодетных землей большие проблемы. Один из примеров – ситуация в Пушкинском районе Московской области, где многодетным семьям выделили участки без какой-либо инфраструктуры (отсутствуют дороги, вода, электричество и т.д.). Проблема отягощается еще и тем, что поскольку участки непригодны для строительства и жилья, люди их продают. Таким образом, извращается сама идея обеспечить семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми земельными участками для ведения подсобного хозяйства или строительства жилья.Потому-то я и решил подготовить законопроект, который будет регламентировать порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, а именно оградит их от получения земли без необходимой инфраструктуры, и, кроме того, не позволит выделенные участки продавать.
ИСТОЧНИК KP.RU