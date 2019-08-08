2019-08-08T10:46:49+03:00
Политика

Сергей Калашников готовит законопроект, направленный на уточнение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Сергей Калашников.Сергей Калашников.
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников готовит законопроект, направленный на уточнение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям.

Сергей Калашников заявил:

- В стране с обеспечением многодетных землей большие проблемы. Один из примеров – ситуация в Пушкинском районе Московской области, где многодетным семьям выделили участки без какой-либо инфраструктуры (отсутствуют дороги, вода, электричество и т.д.). Проблема отягощается еще и тем, что поскольку участки непригодны для строительства и жилья, люди их продают. Таким образом, извращается сама идея обеспечить семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми земельными участками для ведения подсобного хозяйства или строительства жилья.Потому-то я и решил подготовить законопроект, который будет регламентировать порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, а именно оградит их от получения земли без необходимой инфраструктуры, и, кроме того, не позволит выделенные участки продавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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