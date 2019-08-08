СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-08T10:43:43+03:00

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Покровская гора в Брянске на два месяца погрузилась во тьму. Новые фонари, подсветка стелы и памятника Пересвету появились здесь после капитального ремонта в конце прошлого года. Но вот уже два месяца Покровка не освещена, сообщает телеканал «Городской».

Это связано с ремонтом улицы Арсенальской. На ней также монтируют новые фонари, поэтому все освещение вокруг отключили. Как обещают чиновники, Покровская гора вновь выйдет из тьмы на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU