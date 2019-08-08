В Брянске суд обязал расселить два барака на улице Советской

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-08T09:35:49+03:00

Жильцы не могут переехать из аварийных домов больше 10 лет

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В Брянске областной суд обязал расселить два барака на улице Советской. Вступило в силу решение суда первой инстанции. А апелляцию Брянской городской администрации не удовлетворили.

Дома №73 и №75 признали аварийными и подлежащими сносу в декабре 2016 года. Они были включены в программу расселения 2007-2012 годов. Одна из строительных компаний заключила инвестиционный контракт с мэрией, по которой ветхие дома должны были снести, а на их месте построить новое жилье. Но контракт не реализуется уже больше 10 лет. А люди продолжают жить в разваливающихся домах.

Жильцы начали жаловаться в прокуратуру. Прокурор подал в суд иск к горадминистрации, в котором потребовал расселить жильцов аварийных домов. Теперь его удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU