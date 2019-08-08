2019-08-08T10:00:50+03:00
Происшествия

В Карачевском районе фура врезалась в столб и в автобус

Травмы получили двое водителей
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Карачевском районе фура «Ман» врезалась в столб, а потом в стоящий на парковке автобус «ГАЗ». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины пятого вечера в среду, 7 августа, на 75-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летний водитель грузовика ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Он потерял контроль над машиной. Фура выехала на обочину и врезалась в столб. После этого грузовик не остановился, продолжил движение и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель Некст».

Водитель фуры получил травму головы и ушиб мозга. 61-летний автомобилист за рулем автобуса ушиб голову, кисть и бедро. Обоих пострадавших медики отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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