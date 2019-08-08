2019-08-08T09:06:37+03:00
Общество

В Брянске вандалы разрисовали новый светофор на проспекте Ленина

Уродливые надписи появились у остановки «Гостиница Брянск»
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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В центре Брянска вандалы разрисовали новый светофор на проспекте Ленина. Фотографии опубликовали пользователи в соцсети. Уродливые надписи появились на светофоре у остановки «Гостиница Брянск». До капитального ремонта там была «зебра».

Напомним, на днях 30-летнего брянца оштрафовали за подобные надписи, которые он решил оставить среди бела дня на стене дома на улице Фокина. Ему придется заплатить пять тысяч рублей. На этот раз вандалов никто не заметил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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