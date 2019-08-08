В Брянске вандалы разрисовали новый светофор на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-08T09:06:37+03:00

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В центре Брянска вандалы разрисовали новый светофор на проспекте Ленина. Фотографии опубликовали пользователи в соцсети. Уродливые надписи появились на светофоре у остановки «Гостиница Брянск». До капитального ремонта там была «зебра».

Напомним, на днях 30-летнего брянца оштрафовали за подобные надписи, которые он решил оставить среди бела дня на стене дома на улице Фокина. Ему придется заплатить пять тысяч рублей. На этот раз вандалов никто не заметил.

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ИСТОЧНИК KP.RU