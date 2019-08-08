Глава Брянска прыгнул в длину на фестивале ГТО

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-08T08:50:46+03:00

Александр Хлиманков опубликовал видео на своей странице в соцсети

Изменить размер текста: A A

Глава Брянска Александр Хлиманков прыгнул в длину. На стадионе «Динамо» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем поучаствовал и градоначальник.

Видео с прыжком он опубликовал на своей странице в соцсети.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU