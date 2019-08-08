Глава Брянска прыгнул в длину на фестивале ГТО
Александр Хлиманков опубликовал видео на своей странице в соцсети
Фото: vk.com, Александр Хлиманков.
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Глава Брянска Александр Хлиманков прыгнул в длину. На стадионе «Динамо» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем поучаствовал и градоначальник.
Видео с прыжком он опубликовал на своей странице в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU