2019-08-08T08:50:46+03:00
Общество

Глава Брянска прыгнул в длину на фестивале ГТО

Александр Хлиманков опубликовал видео на своей странице в соцсети
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Хлиманков.Фото: vk.com, Александр Хлиманков.
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Глава Брянска Александр Хлиманков прыгнул в длину. На стадионе «Динамо» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем поучаствовал и градоначальник.

Видео с прыжком он опубликовал на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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