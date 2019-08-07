В Брянске стартовал фотоконкурс ко Дню города
7 августа В Брянске стартовал фотоконкурс «Улицы моего города». Он посвящен Дню города. На конкурс принимаются работы в трех номинациях: Брянск в лицах, «Наш город строится – наш город растет» и «Я и мой город».
Победителей выберут путем голосования. Сделать свой выбор может любой брянец, рассказывают в городском отделе молодежной политики.
Свои фотоработы участники могут присылать с 7 августа по 16 сентября. 17 сентября пройдет выставка всех работ. Подведение итогов и награждение победителей состоится 20 сентября.
Если вы хотите принять участие в конкурсе, пишите сюда.
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ИСТОЧНИК KP.RU