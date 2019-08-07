В Суземском районе задержали украинца, незаконно вывозившего табак
Кроме того иностранец спрятал в машине бухты цепей для бензопил
Изменить размер текста:
В Брянской области задержали украинца при попытке незаконного перемещения товаров через границу.
3 августа в месте пересечения границы «Зерново» Суземского района пограничный наряд осматривал автомобиль, выезжавший из России. В нем пограничники обнаружили тайник, в котором гражданин Украины попытался скрыть больше 100 блоков табака для кальяна и 10 бухт цепей для бензопил.
Машину и груз для принятия процессуального решения передадут в Брянскую таможню, сообщают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU