В Суземском районе задержали украинца, незаконно вывозившего табак

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-07T18:17:00+03:00

Кроме того иностранец спрятал в машине бухты цепей для бензопил

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В Брянской области задержали украинца при попытке незаконного перемещения товаров через границу.

3 августа в месте пересечения границы «Зерново» Суземского района пограничный наряд осматривал автомобиль, выезжавший из России. В нем пограничники обнаружили тайник, в котором гражданин Украины попытался скрыть больше 100 блоков табака для кальяна и 10 бухт цепей для бензопил.

Машину и груз для принятия процессуального решения передадут в Брянскую таможню, сообщают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU