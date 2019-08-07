2019-08-07T18:08:20+03:00
Общество

В Брянске завершают ремонт на улице Дуки

Дорожники наносят разметку и монтируют тактильную плитку
Мария Дедкова
Поделиться:
Работы на улицы Дуки начались в середине июня.Работы на улицы Дуки начались в середине июня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске ремонт улицы Дуки вышел на финишную прямую. Дорожники монтируют тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями здоровья и наносят разметку на пешеходных переходах. В это время специалисты технадзора проверяют объем и качество осевых линий дорожной разметки.

- Одну из центральных улиц Советского района ремонтировали с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По своим техническим показателям он обладает долговечностью, трещиностойкостью и сдвигоустойчивостью. На Дуки отремонтировали плиты перекрытия колодцев и скорректировали высоту люков. Завершается установка 70 дорожных знаков. Нерегулируемый пешеходный переход в районе Чернобыльского сквера оснастили светофором с кнопкой.

Напомним, приемка дороги прошла на улице Плодородной, а также Костычева и Горбатова. Первые две приняли, а вот на улице Костычева еще нужно провести доработки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске стартовал фотоконкурс ко Дню города
В Суземском районе задержали украинца, незаконно вывозившего табак
В Фокино на день города ограничат движение
В Брянской области осудили банду торговцев поддельным алкоголем
В Брянске на бульваре Гагарина высадили цветы
В Стародубе на директора предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
В Брянск привезут мощи Луки Крымского, Мартоны Московской и частицу Пояса Пресвятой Богородицы
Жителя Брянска обчистила 14-летняя «волонтерка»
Жительница стародубского села сфотографировала необычную змею
В онлайн-голосовании в Брянске автобусы победили маршрутные такси
Инженера брянского предприятия будут судить за тяжелые травмы рабочего
В брянских больницах двухчасовое ожидание врача стало нормой
Брянский десантник на День ВДВ приехал с подарками в дятьковский приют
Житель Брянска работал и незаконно получал пособие по безработице
В Климовском районе украли стадо из 51 коровы
Брянская студентка опубликовала видео танца в центре города
В Брянске жители многоэтажки обмазали забор у дома солидолом
Житель Брянска получил 11 лет колонии за то, что до смерти забил мать
При столкновении двух фур и легковушки в Унечском районе погиб водитель
В Брянске изменилось расписание маршрутки №100 до аэропорта