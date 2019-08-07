В Брянске завершают ремонт на улице Дуки

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-07T18:08:20+03:00

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В Брянске ремонт улицы Дуки вышел на финишную прямую. Дорожники монтируют тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями здоровья и наносят разметку на пешеходных переходах. В это время специалисты технадзора проверяют объем и качество осевых линий дорожной разметки.

- Одну из центральных улиц Советского района ремонтировали с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По своим техническим показателям он обладает долговечностью, трещиностойкостью и сдвигоустойчивостью. На Дуки отремонтировали плиты перекрытия колодцев и скорректировали высоту люков. Завершается установка 70 дорожных знаков. Нерегулируемый пешеходный переход в районе Чернобыльского сквера оснастили светофором с кнопкой.

Напомним, приемка дороги прошла на улице Плодородной, а также Костычева и Горбатова. Первые две приняли, а вот на улице Костычева еще нужно провести доработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU