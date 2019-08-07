В Брянске на бульваре Гагарина высадили цветы
В центре города занялись благоустройством
Всего в этом году в городе высадили около 250 тысяч цветов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на бульваре Гагарина начали высаживать цветы в вертикальные клумбы. Благоустройством занялись сотрудники отдела дорожного управления города Брянска.
Всего в этом году в городе высадили около 250 тысяч цветов, рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. На брянских клумбах появились бегония, гацания, портулак, бархатцы, герань, цинерария, ампельные вербена и петуния, бакопа и другие сорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU