2019-08-07T17:05:26+03:00
Общество

В Брянске на бульваре Гагарина высадили цветы

В центре города занялись благоустройством
Мария Дедкова
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Всего в этом году в городе высадили около 250 тысяч цветов.Всего в этом году в городе высадили около 250 тысяч цветов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на бульваре Гагарина начали высаживать цветы в вертикальные клумбы. Благоустройством занялись сотрудники отдела дорожного управления города Брянска.

Всего в этом году в городе высадили около 250 тысяч цветов, рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. На брянских клумбах появились бегония, гацания, портулак, бархатцы, герань, цинерария, ампельные вербена и петуния, бакопа и другие сорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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