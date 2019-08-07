2019-08-07T16:28:02+03:00
Общество

В Брянск привезут мощи Луки Крымского, Мартоны Московской и частицу Пояса Пресвятой Богородицы

С 1 сентября святыни будут находиться во Владимирском храме в поселке Октябрьский
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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В Брянск привезут мощи двух святых: Луки Крымского и Матроны Московской, а также частицу Пояса Пресвятой Богородицы. С 1 сентября по 15 октября святыни будут находиться во Владимирском храме в поселке Октябрьский в микрорайоне Автозаводец, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Их доставят в Брянск из Калмыкии.

По преданию, Дева Мария соткала пояс своими руками из верблюжьей шерсти. Это единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. Дева Мария отдала пояс апостолу Фоме. В 10-м веке пояс был разделен на несколько частей. Они находятся в России, Болгарии, Грузии, на Афоне и на Кипре. Бесплодные женщины могут просить у святыни о ребенке.

Лука Крымский был хирургом. В начале 20-го века он прошел тюрьмы, лагеря, пытки и изгнания. Но и в заточении продолжал врачевать.

Матрона Московская жила и была канонизирована в 20-м веке. Слепую целительницу причислили к лику святых за чудеса, которые не прекращаются и после ее смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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