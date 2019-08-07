2019-08-07T15:22:05+03:00
Общество

В онлайн-голосовании в Брянске автобусы победили маршрутные такси

За муниципальный транспорт отдали голоса 63% человек
Марина АНТОНОВА
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В голосовании принимали участие около четырех тысяч человек.В голосовании принимали участие около четырех тысяч человек.Фото: Марина АНТОНОВА
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В виртуальном голосовании автобусы в Брянске победили маршрутные такси. Опрос запустила популярная в городе группа в соцсетях. За муниципальный транспорт свой голос отдали 63 процента человек. За маршрутные такси проголосовали 37 процентов подписчиков.

Всего в голосовании принимали участие около четырех тысяч человек. Оно длилось меньше суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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