В онлайн-голосовании в Брянске автобусы победили маршрутные такси
За муниципальный транспорт отдали голоса 63% человек
В голосовании принимали участие около четырех тысяч человек.Фото: Марина АНТОНОВА
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В виртуальном голосовании автобусы в Брянске победили маршрутные такси. Опрос запустила популярная в городе группа в соцсетях. За муниципальный транспорт свой голос отдали 63 процента человек. За маршрутные такси проголосовали 37 процентов подписчиков.
Всего в голосовании принимали участие около четырех тысяч человек. Оно длилось меньше суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU