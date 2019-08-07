Инженера брянского предприятия будут судить за тяжелые травмы рабочего

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-07T14:40:45+03:00

По версии следствия, оборудование работало без защитного ограждения

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43-летнего инженера ремонтно-механического участка ООО «Комбинат Строма», которое находится в Выгоничской районе, будут судить за нарушение правил охраны труда, из-за которых тяжелые травмы получил рабочий. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

По версии следствия, инженер-механик допустил использование оборудования без защитного ограждения. Работников не информировали об условиях и охране труда на рабочем месте и о риске получить увечья.

- Утром 6 марта обвиняемый запустил шлифовальную машину со снятым защитным ограждением для изготовления оснастки, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Шлифовальный круг разорвало. Его части попали в 60-летнего мужчину, который стоял рядом. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU