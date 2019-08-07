В брянских больницах двухчасовое ожидание врача стало нормой

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-07T14:27:55+03:00

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В брянских больницах двухчасовое ожидание приема врача стало нормой. Медики ссылаются на постановление областного правительства от конца прошлого года. По нему врач должен принять больного не позже, чем через два часа после прихода в поликлинику. Исключение делают только для тех, кому необходима неотложная медицинская помощь.

Житель Брянска на форуме пожаловался на огромную очередь на прием к терапевту в поликлинике №1 в Бежице. Несмотря на то, что горожанин записывается на прием через интернет на конкретное время, ему приходится от часа до двух сидеть в коридоре. Никто не обращает внимание на электронную запись.

«Только ради того, чтобы померить давление и выписать рецепт! – пишет Дмитрий Александрович. - Все забыли, что за окном 21-й век».

Через месяц на его жалобу ответила заместитель главного врача поликлиники Светлана Кулакова: мол, время ожидания в очереди не должно превышать два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU