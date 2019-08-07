Брянский десантник на День ВДВ приехал с подарками в дятьковский приют
Николай Абрамов с супругой Марией решил необычно отметить праздник
Фото: Центре социальной помощи семье и детям Дятьковского района.
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Брянский десантник Николай Абрамов на День ВДВ приехал с подарками в дятьковский приют. Вместе с супругой Марией они решили необычно отметить праздник. Ребята получили машинки и раскраски, а девчонки – куклы.
Николай рассказал воспитанникам о своей службе в Воздушно-десантных войсках, сообщают в Центре социальной помощи семье и детям Дятьковского района. По словам директора центра, ребятам есть, с кого брать пример.
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ИСТОЧНИК KP.RU