2019-08-07T12:43:35+03:00
Общество

Брянский десантник на День ВДВ приехал с подарками в дятьковский приют

Николай Абрамов с супругой Марией решил необычно отметить праздник
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Центре социальной помощи семье и детям Дятьковского района.Фото: Центре социальной помощи семье и детям Дятьковского района.
Изменить размер текста:

Брянский десантник Николай Абрамов на День ВДВ приехал с подарками в дятьковский приют. Вместе с супругой Марией они решили необычно отметить праздник. Ребята получили машинки и раскраски, а девчонки – куклы.

Николай рассказал воспитанникам о своей службе в Воздушно-десантных войсках, сообщают в Центре социальной помощи семье и детям Дятьковского района. По словам директора центра, ребятам есть, с кого брать пример.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянск привезут мощи Луки Крымского, Мартоны Московской и частицу Пояса Пресвятой Богородицы
Жителя Брянска обчистила 14-летняя «волонтерка»
Жительница стародубского села сфотографировала необычную змею
В онлайн-голосовании в Брянске автобусы победили маршрутные такси
Инженера брянского предприятия будут судить за тяжелые травмы рабочего
В брянских больницах двухчасовое ожидание врача стало нормой
Житель Брянска работал и незаконно получал пособие по безработице
В Климовском районе украли стадо из 51 коровы
Брянская студентка опубликовала видео танца в центре города
В Брянске жители многоэтажки обмазали забор у дома солидолом
Житель Брянска получил 11 лет колонии за то, что до смерти забил мать
При столкновении двух фур и легковушки в Унечском районе погиб водитель
В Брянске изменилось расписание маршрутки №100 до аэропорта