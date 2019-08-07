2019-08-07T12:27:39+03:00
Общество

Житель Брянска работал и незаконно получал пособие по безработице

На предприимчивого мужчину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Сумма незаконно полученного пособия составила 14 тысяч рублей.Сумма незаконно полученного пособия составила 14 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На жителя Фокинского района Брянска завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Брянец состоял на учете в службе занятости как безработный. Но при этом выполнял работы по гражданско-правовым договорам. Это выяснила налоговая служба и передала информацию в прокуратуру.

- Сумма незаконно полученного пособия по безработице с июля по сентябрь прошлого года составила 14 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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