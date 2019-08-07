2019-08-07T12:15:21+03:00
Происшествия

В Климовском районе украли стадо из 51 коровы

Через несколько часов злоумышленников задержали полицейские
Марина АНТОНОВА
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Коров уже вернули законным владельцам.Коров уже вернули законным владельцам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В селе Гетманова Буда в Климовском районе украли стадо из 51 коровы с территории аграрного городка. Злоумышленники планировали отогнать животных за пределы области, а потом выгодно продать. Их задержали через несколько часов.

- Задержанными оказались 48-летний местный житель и его 23-летний знакомый, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Младший соучастник уже был судим за кражу. Подозреваемые признались, что воспользовались отсутствием охраны и отогнали стадо в лес.

Коров вернули законным владельцам. На злоумышленников завели уголовное дело. До суда они будут находиться под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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