Житель Брянска получил 11 лет колонии за то, что до смерти забил мать
33-летнего жителя Брянска приговорил к 11 годам колонии особого режима за то, что он до смерти избил собственную мать. Мужчина был раньше судим. Новый приговор суда пока не вступил в законную силу.
В суде установили, что 5 апреля пьяный брянец был у себя дома. Он взял деревянный костыль, принадлежащий матери, и ударил пенсионерку несколько раз. Сын бил мать кулаками по голове, груди, рукам и ногам. Потом он стащил женщину с дивана на пол. И сдавил руками шею.
- Потерпевшая скончалась от сочетанной травмы груди и живота, которая осложнилась резкой дыхательной и сердечной недостаточностью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU