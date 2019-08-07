Житель Брянска получил 11 лет колонии за то, что до смерти забил мать

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-07T10:20:36+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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33-летнего жителя Брянска приговорил к 11 годам колонии особого режима за то, что он до смерти избил собственную мать. Мужчина был раньше судим. Новый приговор суда пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что 5 апреля пьяный брянец был у себя дома. Он взял деревянный костыль, принадлежащий матери, и ударил пенсионерку несколько раз. Сын бил мать кулаками по голове, груди, рукам и ногам. Потом он стащил женщину с дивана на пол. И сдавил руками шею.

- Потерпевшая скончалась от сочетанной травмы груди и живота, которая осложнилась резкой дыхательной и сердечной недостаточностью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU