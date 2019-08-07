2019-08-07T09:51:22+03:00
Происшествия

При столкновении двух фур и легковушки в Унечском районе погиб водитель

Один из автомобилистов не соблюдал дистанцию
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Унечском районе при столкновении двух грузовиков и легковушки погиб водитель одной из фур. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера во вторник, 6 августа, на 125-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

48-летний водитель грузовика «Рено Премиум» не учел дистанцию до впереди идущей машины «Ман» с полуприцепом и столкнулся в ней. После этого «Рено» врезался в «Киа Карнивал», стоящий на обочине. Водитель первой фуры от полученных травм погиб, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 29-летний водитель другого грузовика и 54-летний водитель легковушки не пострадали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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