2019-08-07T09:21:01+03:00
Общество

В Брянске изменилось расписание маршрутки №100 до аэропорта

Это кольцевой маршрут
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".
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В Брянске с 1 августа изменилось расписание маршрутного такси №100, которое ходит из города до аэропорта. Новый график движения опубликовали на сайте департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Это кольцевой маршрут. Он отправляется от аэропорта, проходит по объездной, через Телецентр, Автовокзал, Набережную, железнодорожный вокзал, Бежицкий рынок, Городищенский поворот, памятник Летчикам, 5-й микрорайон, Кузьмино, Мичуринский и снова на объездную в аэропорт. Рейс ходит и в обратном направлении.

Автобусы в сторону Телецентра отправляются в 8.32, 09.47, 11.39, 13.04, 13.32, 14.47, 16.39. В сторону Мичуринского – в 8.10, 9.25, 11.19, 12.34, 13.10, 14.25 и 16.19.

С автовокзала маршрутка уходит в сторону Телецентра в 7.40, 8.55, 10.49, 12.04, 12.40, 13.55, 15.49, 17.04, 17.40. В сторону Набережной – в 7.09, 8.34, 9.04, 10.19, 12.09, 13.34, 14.04, 15.19, 17.09.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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