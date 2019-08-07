2019-08-07T08:33:58+03:00
Общество

В парках и скверах Брянска установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Где они появятся, могут решить горожане
Марина АНТОНОВА
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Фото: АО "Чистая планета".Фото: АО "Чистая планета".
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В парках, скверах и других общественных местах в Брянске установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Где они будут стоять, могут решить горожане. Для этого свое предложение нужно отправить региональному оператору по обращению с отходами. Потом места согласуют с администрацией.

Всего в городе появится 12 подобных контейнеров. Рядом с ними будут стоять зеленые или желтые указатели в виде фигуры человека.

- Яркие урны и заметный указатель привлечет внимание и поможет привить культуру раздельного сбора отходов, - говорит руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Владимир Чашников. - Мы заботимся об экологическом состоянии региона и хотим, чтобы брянцы не мусорили, а наш город был чистым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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