В парках и скверах Брянска установят контейнеры для раздельного сбора мусора
В парках, скверах и других общественных местах в Брянске установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Где они будут стоять, могут решить горожане. Для этого свое предложение нужно отправить региональному оператору по обращению с отходами. Потом места согласуют с администрацией.
Всего в городе появится 12 подобных контейнеров. Рядом с ними будут стоять зеленые или желтые указатели в виде фигуры человека.
- Яркие урны и заметный указатель привлечет внимание и поможет привить культуру раздельного сбора отходов, - говорит руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Владимир Чашников. - Мы заботимся об экологическом состоянии региона и хотим, чтобы брянцы не мусорили, а наш город был чистым.
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ИСТОЧНИК KP.RU