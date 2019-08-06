Для брянского аэропорта купят трактор, ленточный погрузчик и тележки для багажа

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-06T18:49:18+03:00

В июле для аэропорта приобрели трап. Фото: Марина АНТОНОВА

Информация о закупках опубликована на официальном сайте Госзакупок

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Для международного аэропорта «Брянск» купят трактор «Белорус», тележки для багажа пассажиров и ленточный погрузчик. Объявления о закупках разместили на официальном сайте государственных закупок.

На трактор планируют потратить 2,4 миллиона рублей. Самоходный ленточный погрузчик обойдется в 4,3 миллиона рублей. И на тележки выделили почти 850 тысяч рублей.

Напомним, в середине июля для брянской воздушной гавани приобрели трап для самолетов Аэробус-320 и Боинг-757.

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ИСТОЧНИК KP.RU