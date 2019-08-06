Для брянского аэропорта купят трактор, ленточный погрузчик и тележки для багажа
Информация о закупках опубликована на официальном сайте Госзакупок
В июле для аэропорта приобрели трап.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:
Для международного аэропорта «Брянск» купят трактор «Белорус», тележки для багажа пассажиров и ленточный погрузчик. Объявления о закупках разместили на официальном сайте государственных закупок.
На трактор планируют потратить 2,4 миллиона рублей. Самоходный ленточный погрузчик обойдется в 4,3 миллиона рублей. И на тележки выделили почти 850 тысяч рублей.
Напомним, в середине июля для брянской воздушной гавани приобрели трап для самолетов Аэробус-320 и Боинг-757.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU