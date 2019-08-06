СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-06T18:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске закончили капитальный ремонт на улице Горбатова. Во вторник, 6 августа, дорогу приняли в эксплуатацию. Небольшие замечания к ремонту были только у инвалидов. Плавные съезды для колясок в некоторых местах подрядчик обещал сделать за два дня. Кстати, улицу Костычева из-за похожих замечаний пока не приняли.

Ремонт улицы Горбатова прошел на участке 850 метров. Строители положили асфальт от улицы Костычева до улицы Советской – дороги там фактически не было. На улице оборудовали тротуары и установили уличные фонари.

- На остановке общественного транспорта уложили тактильную плитку для слабовидящих пассажиров, - рассказывают в пресс-службе горсовета. - Возле школы №54 появились пешеходные ограждения. А светофор на перекрестке с улицей Костычева заработает в ближайшее время.

Следующими будут принимать дороги на улицах Дуки и Пересвета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU