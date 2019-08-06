Улица Горбатова принята в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-06T18:27:40+03:00

Сегодня прошла приемка работ по ремонту автодороги по улице им. А.В. Горбатова в Советском районе. В работе комиссии приняли участие глава города Александр Хлиманков и глава Брянской городской администрации Александр Макаров

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Улица Горбатова ремонтировалась в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики смогли сдать этот объект чуть раньше срока.

Длина улицы - 850 метров. Было полностью обновлено дорожное полотно, в том числе отрезок от улицы Советской до Костычева. Именно к этому небольшому участку у водителей в последнее время было особенно много нареканий. На Горбатова отремонтированы тротуары, сделано современное уличное освещение, установлены дорожные знаки, появилась разметка. На остановке общественного транспорта на новое асфальтобетонное покрытие уложена тактильная плитка для слабовидящих пассажиров. Возле школы №54 появилось 250 метров ограждения. В ближайшее время на пересечении улиц Костычева и Горбатова начнет работать светофор.

Лабораторные исследования качества асфальта показали, что использовались добротные материалы, и толщина покрытия соответствует ГОСТу. Гарантия выполненных работ по заключенному контракту составляет 5 лет. Все это время в случае появления дефектов организация должна будет устранять их за свой счет.

Также в приемке отремонтированной дороги приняла участие директор автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации инвалидов» Ирина Лаврушина. У нее появились небольшие замечания к подрядчику в части доступности отдельных участков отремонтированной дороги инвалидам-колясочникам. В течение двух дней дорожники обязались устранить указанные им недостатки. Других замечаний к качеству работ у комиссии не было.

- Работы выполнены на должном уровне. Самое главное - жители этого микрорайона довольны, что их улица теперь отремонтирована, появились широкие тротуары. Это улучшает качество жизни брянцев. В ближайшее время закончатся ремонты и скоро будут готовы к приемке улицы Дуки, Пересвета, много других. Постепенно, может быть, даже по несколько в день мы будем вводить их в эксплуатацию, - прокомментировал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Всего в этом году в Брянске в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 24 улицы: в Бежицком районе - 7, Володарском - 3, Советском - 13, Фокинском - 1. Их общая протяженность составит 48,6 км. Из бюджетов разных уровней на капремонт дорог выделено около 940 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU