СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-06T18:21:41+03:00

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Глава города Брянска Александр Хлиманков и глава Брянской городской администрации Александр Макаров провели выездное совещание по строительству ливневой канализации по переулку Пилотов. Задача многоуровневого контроля, поставленная перед муниципалитетами, в регионе реализуется на каждом строящемся объекте. Контракт по строительству ливневки на Пилотах заключен буквально на днях.

- Сейчас важно, чтобы подрядчик с первых дней эффективно организовал работы. Поэтому необходимо понять, есть ли какие - то факторы, мешающие развернуться строительству максимально активно. Никакие проволочки, тем более искусственно созданные, не должны тормозили рабочий процесс, - сказал Александр Макаров

Ливневая канализация на переулке Пилотов была проложена на заре строительства этого микрорайона, но не рассчитана на то, что город будет строиться и развиваться. Уже в начале 2000-х годов она перестала справляться с потоками дождевой воды – топило не только улицу, но и дворы. Жители двух домов №10 и №12 в плохую погоду и вовсе не могли выйти из дома. Они рассказывают, что вода стояла у подъездов даже спустя 2-3 часа после того, как дождь заканчивался.

- Проблема эффективного водоотведения в Брянске существует. Ливневая канализация начала строиться в городе в 60-х – 70-х годах прошлого века. В «советские» годы было построено немногим более 32 км. ливневки. В 2015-2018 годах уже проложено 8,4 км. ливневой канализации, еще более 3-х км. проложат в этом году на Литейной и переулке Пилотов. Эта работа ставится системной благодаря тому, что бюджет города растет - за последние 5 лет он увеличился более, чем в 2 раза, - отметил Александр Хлиманков.

На строительство ливнеки по переулку Пилотов из бюджета направлено 37 миллионов рублей. Диаметр новой ливневой канализации будет в три-четыре раза больше той, что есть сейчас, а ее протяженность увеличится до 2-х километров. Ливневка будет собирать воду и с проезжей части, и со дворов. В подрядной организации ООО «Мостремстрой» говорят, что работа предстоит трудоемкая – в районе много старых коммуникаций, к тому же для решения проблемы застоя воды трубы придется прокладывать через дворовые территории. Вместе с тем, строители пообещали руководителям города завершить реализацию проекта в ноябре, при этом вести работы аккуратно, чтобы минимизировать неудобства жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU