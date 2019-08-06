СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-06T18:18:43+03:00

Это связано с обновлением ее до последней версии

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В Брянске дала сбой система «Умный транспорт», благодаря которой можно узнать время прибытия автобуса или троллейбуса на остановку. С ее помощью также работают информационные табло на остановках общественного транспорта.

Как объяснили в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии, сбой произошел из-за того, что систему обновляют до последней версии.

На данный момент из онлайн-сервиса исчезли все троллейбусы и многие автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU