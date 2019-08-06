В Брянске дала сбой система «Умный транспорт»
Это связано с обновлением ее до последней версии
Фото: скриншот с онлайн-сервиса.
Изменить размер текста:
В Брянске дала сбой система «Умный транспорт», благодаря которой можно узнать время прибытия автобуса или троллейбуса на остановку. С ее помощью также работают информационные табло на остановках общественного транспорта.
Как объяснили в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии, сбой произошел из-за того, что систему обновляют до последней версии.
На данный момент из онлайн-сервиса исчезли все троллейбусы и многие автобусы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU