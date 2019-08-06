О переменах в Фокинском районе

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-06T18:09:38+03:00

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На заседаниях Фокинской РТДГ за время работы неоднократно рассматривались вопросы, связанные с благоустройством и экологией Фокинского района города Брянска, а также со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Обсуждалось санитарное состояние Фокинского района города Брянска; вопросы о ходе выполнения работ по содержанию парков и скверов; о порядке использования и перечне отдельных земельных участков, занятых памятниками, ансамблями истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в черте Брянска.

Немаловажное значение уделялось вопросам, касающимся образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

На особом контроле РТДГ Фокинского района были вопросы, связанные с передачей в муниципальную собственность детских садов ОАО «Российские железные дороги».

На заседания Фокинской районной территориальной депутатской группы Брянского горсовета приглашались депутаты Брянской областной Думы, руководители структурных подразделений Брянской городской администрации, руководители предприятий, учреждений и организаций города Брянска и Брянской области. Они принимали активное участие в обсуждении важных для района вопросов.

Подводя итоги работы РТДГ, депутаты обратили внимание на вопросы, которые не один раз были в повестке заседания и в результате нашли поддержку в решении. Это ремонт и строительство ливневой канализации на проспекте Московском, благоустройство дворовых и общественных территорий, завершение строительства пристройки к лицею №27 на 600 мест и другие знаковые для района моменты.

- Вопрос о необходимости строительства современной детской поликлиники в Фокинском районе на протяжении многих лет регулярно рассматривался на заседании Фокинской районной территориальной группы. Теперь этот объект возводится. Огромнейшая работа была проведена по парку возле ДК Железнодорожников. В результате работа закончилась выделением средств на ремонт, после общественного голосования парк вошел в программу «Формирование современной городской среды». При участии депутатской группы, при поддержке городских и региональных властей Фокинский район получит спортивный комплекс с бассейном. Все мы ходим по улицам Фокинского района и видим перемены. Конечно, можно было сделать больше, но сегодня можно с уверенностью сказать, что все эти годы Фокинский район получал не меньше денежных средств, чем другие в Брянске. Совместными усилиями Фокинский район стал лучше и краше, — сказал председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы Виктор Тимошин.

Он поблагодарил за активную совместную работу коллег-депутатов, главу Фокинской районной администрации, неравнодушных жителей района.

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ИСТОЧНИК KP.RU