2019-08-06T17:42:52+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник брянского УФСИН проведет пять лет за решеткой за получение взяток

За «освобождение» осужденных от обязательных работ он получил 185 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Осужденный должен заплатить полтора миллиона рублей штрафа.Осужденный должен заплатить полтора миллиона рублей штрафа.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Бывший сотрудник УФСИН по Брянской области получил пять лет колонии общего режима за взятки. Еще он должен заплатить штраф полтора миллиона рублей. И на три года суд лишил его права занимать должности в органах власти.

В суде установили, что экс-начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции в Советском районе Брянска в 2017-2018 годах лично и через посредника получил 185 тысяч 600 рублей взяток. Деньги сотруднику передавали осужденные на обязательные и исправительные работы.

- С помощью незаконного вознаграждения им удавалось избежать фактического отбытия наказания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор бывшему сотруднику пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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