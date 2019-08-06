Экс-сотрудник брянского УФСИН проведет пять лет за решеткой за получение взяток

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-06T17:42:52+03:00

За «освобождение» осужденных от обязательных работ он получил 185 тысяч рублей

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Бывший сотрудник УФСИН по Брянской области получил пять лет колонии общего режима за взятки. Еще он должен заплатить штраф полтора миллиона рублей. И на три года суд лишил его права занимать должности в органах власти.

В суде установили, что экс-начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции в Советском районе Брянска в 2017-2018 годах лично и через посредника получил 185 тысяч 600 рублей взяток. Деньги сотруднику передавали осужденные на обязательные и исправительные работы.

- С помощью незаконного вознаграждения им удавалось избежать фактического отбытия наказания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор бывшему сотруднику пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU