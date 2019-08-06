Экс-сотрудник брянского УФСИН проведет пять лет за решеткой за получение взяток
Бывший сотрудник УФСИН по Брянской области получил пять лет колонии общего режима за взятки. Еще он должен заплатить штраф полтора миллиона рублей. И на три года суд лишил его права занимать должности в органах власти.
В суде установили, что экс-начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции в Советском районе Брянска в 2017-2018 годах лично и через посредника получил 185 тысяч 600 рублей взяток. Деньги сотруднику передавали осужденные на обязательные и исправительные работы.
- С помощью незаконного вознаграждения им удавалось избежать фактического отбытия наказания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор бывшему сотруднику пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU