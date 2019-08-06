Брянские дайверы погрузились к затопленной на дне Десны барже
Брянские дайверы погрузились к затопленной на дне Десны барже. Она находится недалеко от железнодорожного моста в Володарском районе Брянска. Глубина реки в этом месте – около пяти метров, сообщают в подводном клубе "Скат".
Баржа затоплена неподалеку от берега, и вся наполнена песком. На берегу стоят остатки насосной станции. Поэтому дайверы предположили, что барду затопили специально, чтобы установить на нее трубы для забора воды. Скорее всего, трубы демонтировали и сдали на металлолом, а подводная часть конструкции осталась на прежнем месте. Она напоминает корабль.
Кстати, из-за низкой прозрачности воды в Десне погрузиться в нашу реку удается крайне редко.
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ИСТОЧНИК KP.RU