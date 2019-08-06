2019-08-06T17:25:28+03:00
Общество

Брянские дайверы погрузились к затопленной на дне Десны барже

Глубина реки в этом месте - около пяти метров
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.Фото: Брянский подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.
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Брянские дайверы погрузились к затопленной на дне Десны барже. Она находится недалеко от железнодорожного моста в Володарском районе Брянска. Глубина реки в этом месте – около пяти метров, сообщают в подводном клубе "Скат".

Баржа затоплена неподалеку от берега, и вся наполнена песком. На берегу стоят остатки насосной станции. Поэтому дайверы предположили, что барду затопили специально, чтобы установить на нее трубы для забора воды. Скорее всего, трубы демонтировали и сдали на металлолом, а подводная часть конструкции осталась на прежнем месте. Она напоминает корабль.

Кстати, из-за низкой прозрачности воды в Десне погрузиться в нашу реку удается крайне редко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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