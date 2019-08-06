В Брянске за попытку продать героин будут судить гражданина Таджикистана

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-06T16:21:03+03:00

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде. Фото: Иван ВИСЛОВ

У мужчины изъяли 16 свертков с наркотиками

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В Брянске за попытку продать героин будут судить 29-летнего гражданина Таджикистана. Как выяснили следователи, злоумышленник действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

31 мая мужчина приехал в Советский район Брянска, чтобы сделать тайники с запрещенными веществами. Во время оборудования закладок его задержали сотрудники регионального УФСБ. При себе у иностранца нашли 16 свертков. В них находилось 29,8 граммов героина.

- Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU