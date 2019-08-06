2019-08-06T16:21:03+03:00
Происшествия

В Брянске за попытку продать героин будут судить гражданина Таджикистана

У мужчины изъяли 16 свертков с наркотиками
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде.Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске за попытку продать героин будут судить 29-летнего гражданина Таджикистана. Как выяснили следователи, злоумышленник действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

31 мая мужчина приехал в Советский район Брянска, чтобы сделать тайники с запрещенными веществами. Во время оборудования закладок его задержали сотрудники регионального УФСБ. При себе у иностранца нашли 16 свертков. В них находилось 29,8 граммов героина.

- Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24