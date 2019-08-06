Зеленые человечки в Брянске!

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-06T16:04:49+03:00

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Они временно поселились на территории мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино. Каждый из них в ближайшее время должен переехать на постоянное место жительства. Куда? Решать горожанам!

Двенадцать необычных указателей зеленого и желтого цветов и яркие урны для раздельного сбора отходов планирует установить региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в общественных местах – парках, скверах, на бульварах, остановках общественного транспорта и площадях. На прошлой неделе АО «Чистая планета» обратилась к жителям Брянска с просьбой принять активное участие и выбрать места, где, после согласования с администрацией, будут установлены урны для раздельного сбора отходов. Внести свои предложения можно, прислав сообщение на адрес электронной почты info@chplanet.ru с пометкой «Зеленые человечки» или позвонив по телефону колл-центра: (4832) 606-444. Прием звонков и сообщений продолжается.

Так, например, жительница Володарского района Марина Коваленко, считает, что необычные указатель и урны нужны на площади у ДК имени Горького, по улице Никитина, 19, где сейчас как раз идет реконструкция. А Ирина Моисеева предложила поселить зеленого человечка на Набережной, где часто гуляют горожане и гости Брянска.

- Для нас важно, чтобы жители сами решили, где будут установлены такие урны и указатели. Когда люди проявляют инициативу, принимают участие в жизни города, то не остаются в стороне и от проблемы, на которую мы хотим обратить внимание с помощью этих «человечков». Проблемы, связанной с огромным количеством мусора, который в большинстве своем захоранивался, загрязняя окружающую среду, а не сортировался жителями и не перерабатывался. Мы заботимся об экологическом состоянии региона и хотим, чтобы брянцы не мусорили, а наш город был чистым и выглядел привлекательно. Яркие урны, заметный, необычный указатель – привлекает внимание и прививает культуру раздельного сбора отходов. Уверены, что это новшество понравится и самым маленьким жителям нашего города, и они не только сами будут сортировать мусор, но и научат это делать взрослых! -рассказал о нововведении генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU