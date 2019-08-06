Брянец избил директора магазина косметики из-за отсутствия дешевых духов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-06T15:48:03+03:00

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25-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он избил директора магазина косметики. Инцидент произошел в Володарском районе. Сотрудники торговой точки рассказали полицейским, что один из покупателей вел себя неадекватно. Во время разговора с продавцом-консультантом, он перешел на повышенный тон и начал оскорблять девушку.

На шум вышла директор магазина. Мужчина сильно ударил ее по лицу и убежал.

- Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Молодой человек уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый признался, что хотел купить духи для своей знакомой. Но расстроился, что у него не хватает денег на них.

Задержанному мужчине предъявили обвинение. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет колонии. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU